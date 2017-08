Vorbei sind die Zeiten, da die Obama-Töchter im Weißen Haus brav die Etikette zu wahren hatten. Malia und Sasha Obama sind halt auch einfach nur ganz normale Teenager - und ließen es jetzt mal wieder ordentlich krachen.

Malia Obama: Volltrunken bei Festival

Beim Lollapalooza-Festival in New York wälzte sich Malia Obama bei einem "The Killers"-Konzert auf dem Boden und trommelte wild mit den Fäusten. Später musste die 19-Jährige mit einem Golfcar abtransportiert werden – offenbar ziemlich bedient. Doch die Überdosis Alkohol war nicht Malias einziges Problem. Laut TMZ soll der Spross des ehemaligen US-Präsidenten beim Feiern sein iPhone verloren haben.

Auch Malias 16-jährige Schwester Sasha ließ beim Lollapalooza die Sau raus – und schmuste wild mit einem Festivalbesucher.

Über die Exzesse ihrer Töchter dürften Michelle und Barack Obama wohl wenig erfreut sein - vor allem, da peinliche Videos von der Party im Netz aufgetaucht sind.

Dem Ex-Präsidenten bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich einzugestehen: "Sie werden zu schnell erwachsen", wie Obama erst kürzlich bei einer Rede über seine Töchter feststellte.