Wiener Wäschermädels schwangen das Tanzbein

Ein Ball in der Fastenzeit? Eigentlich ungewöhnlich, wunderte sich Samstagabend der ein oder andere Gast. Dennoch schmiss man sich in Schale und fand sich zum ersten Wiener Wäschermädelball im Etablissement Gschwandner ein – war der Fasching heuer doch sehr kurz. „Eigentlich ist es normal, dass kleinere Bälle in die Nachsaison ausweichen, denn mit einem der ganz Großen zu konkurrieren bringt nicht viel, da würden dann die Gäste ausbleiben“, klärte Tanzschulbesitzerin Yvonne Rueff auf.