Promis zeigen Herz für Schoko und Kinder

Dass Schokolade den Blutdruck senkt ist natürlich längst nicht der einzige Grund, warum die süße Versuchung gut für’s Herz ist. Über ihre Liebe zum Herz-Symbol haben die Wiener Schokoladenmanufaktur Leschanz und Malerin Petra „die Holasek“ zueinander gefunden und einzigartige Verlockungen kreiert: feine Schokoladentafeln, umwickelt mit kunstvoll gestalteten Schleifen mit Herz-Sujets. Aus dem Erlös der Tafeln soll auch ein Teil an das Projekt "Zukunft für Kinder" (ZUKI) von Claudia Stöckl gehen. Zu einer ersten Degustation kamen gestern zahlreiche geladene Gäste in das kleine, feine Geschäft in der Wiener Innenstadt.

Gesegnet wurde die Zusammenarbeit von Dompfarrer Toni Faber , der gestand, noch in dem kleinen Geschäft in der Freisingergasse 1 vorbeigeschaut zu haben. Es sei aber auch schwierig, bei den 1000 Lokalen in der Innenstadt, so der Geistliche. Schauspielerin Barbara Wussow genoss gemeinsam mit ihrer Tochter Johanna heiße Trinkschokolade und feine Nougats: "Bevor ich Schoko weglasse, verzichte ich lieber auf andere Genüsse". Und Chocolatier Wolfgang Leschanz eröffnete feierlich, mit seiner Frau die Patenschaft für ein ZUKI-Mädchen übernehmen zu wollen.