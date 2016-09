Darren Aronofsky

Natalie Portmans Darstellung einer Ballerina in "Black Swan" (2010) wurde mit einem Oscar als Beste Schauspielerin ausgezeichnet. Für die Rolle magerte die ohnehin schon zarte Schauspielerin nicht nur erheblich ab und absolvierte ein knallhartes Training.

In einem Interview erzählte Portman außerdem, wie Regisseur Darren Aronofsky versuchte, Portman und ihre "Black Swan"-Kollegin Mila Kunis gegeneinander aufzuhetzen - um die beiden Schauspielerinnen zu Bestleistungen zu bewegen.

"Er sagte so Dinge wie: 'Oh – Mila macht ihre Sache wirklich ausgezeichnet. Sie ist so viel besser als du", sagte Portman. "Er wollte, dass wir eifersüchtig aufeinander sind. Ich denke, er wollte auch im wahren Leben eine Rivalität zwischen uns schaffen."

Abdellatif Kechiche

Für "Blue Is the Warmest Color" (2013) bekamen Adèle Exarchopoulos und Léa Seydoux viel Aufmerksamkeit von Seiten der Presse. Regisseur Abdellatif Kechiche soll den beiden jedoch so einiges abverlangt haben. Bei der großen Streitszene sei er mit seinen hohen Anforderungen jedoch zu weit gegangen.

"Kechiche filmte mit drei Kameras, die Streitszene war ein durchgehender, einstündiger Take", erzählte Seydoux. "Ich sollte Adèle durch eine Glastüre stoßen und rufen: 'Jetzt geh weg!' Und sie schnitt sich selbst und blutete überall und weinte." Doch Kechiche sei die Darbietung nicht gut genug gewesen, weswegen er darauf bestanden habe, die Szene trotz Adèles Verletzung zu wiederholen.



Lars von Trier

Dass Lars von Trier Frauen gerne in besonders schwierigen Rollen sieht, ist bekannt - auch dass er Schauspielerinnen wie Charlotte Gainsbourgh ("Antichrist", "Nymphomaniac") oftmals an die Grenzen der Belastbarkeit treibt.

Sängerin Björk gingen die Schikane beim Dreh von "Dancer in the Dark" (2000) jedoch zu weit. Ihr setzte die Art des dänischen Filmemachers so sehr zu, dass sich noch Jahre später über ihn beschwerte: "Er beneidet Frauen und hasst sie, deswegen muss er sie während des Filmens zerstören."



Der Drehstress blieb in Björks Fall aber ebenfalls nicht unbelohnt: "Dancer in the Dark" erhielt insgesamt 19 Auszeichnungen sowie 32 Nominierungen. Björk wurde mit einer "Goldene Palme" in der Kategorie Beste Darstellerin und wurde mit dem "Europäischen Filmpreis" ausgezeichnet.



Stanley Kubrick

Auch Kult-Regisseur Stanley Kubrick war bekanntermaßen ein Perfektionist. An "Shining"-Darstellerin (1980) Shelley Duvall praktizierte der Filmemacher jedoch unmenschliche Methoden, ohne dabei auf ihre Gesundheit Rücksicht zu nehmen.



Kubrick ließ die berühmte Szene, in der sich Duvall gegen ihren Co-Star Jack Nicholson mit einem Baseball-Schläger verteidigt, bekanntlich ganze 127 Mal hintereinander filmen.

Generell soll er mit ihr der zarten Schauspielerin so hart umgegangen sein, dass sie während des Drehs oft krank war und sogar Haarausfall bekam.





In einem Interview bezeichnete Shelley Duvall die Zusammenarbeit mit dem Star-Regisseur als "äußerst schmerzhaft" und "fast unterträglich." Gebracht hat der Stress nicht viel: Am Ende wurde Duvall lediglich für eine "Goldenen Himbeere" nominiert.



David Fincher

David Fincher fasst seine Stars auch nicht gerade mit Samthandschuhen an. So forderte er von Edward Norton beim Dreh von "Fightclub" (1996) unter anderem, seine Schläge in Brad Pitts Gesicht nicht nur anzudeuten - sondern tatsächlich zuzuschlagen.

Bei den Dreharbeiten zu "Zodiac" (2007) marterte Fincher Jake Gyllenhaal mit anstrengenden Drehwiederholungen, während Gyllenhaals Filmkollege Robert Downey Jr. überall am Set Flaschen mit Urin stehen ließ – weil ihm Fincher keine Pinkel-Pausen gönnte.



David O. Russell

David O. Russell meint offenbar auch, seine Stars mit einer unguten Art zu besseren Leistungen antreiben zu können - ob er damit Erfolg hat, ist allerdings fraglich.

Unzufrieden mit ihrer Leistung, soll er am Set des Kriegsdramas "Three Kings" (1999) einen Schauspieler getreten und einen anderen gekündigt haben. Als sich Schaupspieler George Clooney einmischte, bekam er von dem Filmemacher einen Headbutt verpasst - seitdem ist Clooney nicht mehr gut auf Russel zu sprechen.



Bei den Dreharbeiten von "American Hustle" (2013) soll O. Russell Amy Adams derart fertig gemacht haben, dass sich schließlich Christian Bale für seine Kollegin stark machen musste. Völlig umsonst: Trotz zahlreicher Nominierungen ging "American Hustle" bei der Oscarverleihung 2014 leer aus.

Am Set von "Joy" (2015) schrie David O. Russell Oscar-Darstellerin Jennifer Lawrence dermaßen laut an, dass der Streit am Set in Holllywood für Schlagzeilen sorgte. Der harte Umgangston brachte nicht viel: Lawrence wurde zwar für einen Oscar nominiert, bekam ihn aber nicht.

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock quälte beim Dreh von "Die Vögel" (1963) seine Muse Tippy Hedren mit radikalen Methoden.