Die als Favoriten gehandelten Kandidaten wie Ex-Kicker Ansgar Brinkmann oder Ex-Model Natascha Ochsenknecht sind schon lange draußen - er ging freiwillig, sie wurde rausgewählt und belegt Platz 7.

Foto: MG RTL D Im Finale kämpften daher die als Außenseiter ins Camp eingezogenen C-Promis Jenny Frankhauser, Daniele Negroni und Tina York um die Dschungelkrone.

Die meisten Zuschauer haben schließlich für die junge Jenny Frankhauser - die Schwester von C-Promi Daniela Katzenberger - angerufen. Sie wurde somit zur Dschungelkönigin 2018 gekürt.

Sehr knappe Entscheidung

Am Beginn der Show wurde das 25-jährige Facebook-Sternchen noch von Mitstreitern wie Matthias Mangiapane äußerst unfreundlich behandelt. Womöglich haben ihr gerade diese Aktionen Mitleids- und Sympathie-Punkte bei den Zuschauern eingebracht.

Dicht gefolgt wurde sie von Daniele Negroni, der Platz zwei belegt.

Platz drei geht an Tina York.

70.000 Euro soll Frankhauser für ihre Teilnahme kassiert haben, 50.000 Euro hat angeblich Negroni ausgehandelt, York erhielt 100.000 Euro.

Die drei Finalisten mussten am Abschlusstag noch eine Dschungelprüfung absolvieren - und alle drei holten alle möglichen Sterne. Daher gab es am Vorabend der Siegerehrung nach zwei Wochen Reis und Bohnen endlich ein Festmahl.

