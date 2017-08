Wenn ein Collier "nur" so viel kostet wie ein Ferrari

Diese Köcherts! Die große österreichische Juweliersdynastie (seit 203 Jahren) mit den Brüdern Florian (39) & Christoph (52) sowie Cousin Wolfgang (53) lud zum geschmeidigen Gustieren auf den Salzburger Mönchsberg. Da funkelten die Steinchen, die den Festspiel-Outfits den hochkarätigen Schliff verleihen.

Etwa ein Diamant-Collier mit 100 (!) Karat. Preis? "Wie ein Ferrari, aber dafür ohne Service- und Benzinkosten." Mit dabei: Die Klagenfurterin Eva Maria O'Neill (76), Mutter von Christopher (43), Gemahl von Prinzessin Madeleine (35). Die Schwiegermutter Schwedens Prinzessin kam mit ihren Töchtern Natascha und Tajana zum illustren Juwelen-Party.

Schaulaufen in Salzburg