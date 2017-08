Vom Winde verwehte Royals: Erster Schultag

Das nennt man wohl pädogische "Kron-Prinzipien": Die Zwillinge des dänischen Thronfolger-Paars Frederik (49) und Mary (45) wurden am Dienstag in verschiedenen (Taferl-)Klassen eingeschult. Der um 26 Minuten ältere Vincent (6) geht "in die B", seine Schwester Josephine aber "in die A" der renommierten Tranegardskolen in Hellerup.

Foto: APA/AFP/Scanpix Denmark/LISELOTTE SABROE Papa Frederik, der schon seine größeren Sprösslinge, Christian (11) und Isabella (10), diesem Haus im Norden Kopenhagens anvertraute, machte die elterliche Entscheidung durchaus plausibel: "Vincent und Josephine sind beste Freunde und können sich ja nach der Schule sehen. Aber wir dachten, sie sollten auch einmal neue Freunde finden."

Foto: APA/AFP/Scanpix Denmark/LISELOTTE SABROE