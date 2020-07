Völlig verändert: Demi Moore ist erstmals blond und zeigt ihre Verwandlung

Bisher kannte man Demi Moore hauptsächlich mit langen, glatten und brünetten Haaren – von dem einen Mal jetzt einmal abgesehen, als sie sich für den Film "Die Akte Jane" im Jahr 1997 den Kopf kahl rasierte. Während andere Schauspielerinnen wie Cate Blanchett für Filmrollen ständig die Frisur ändern, ist Moore ihrem Look bis dato treu geblieben.

Nun wagt sich die 57-Jährige aber doch an einen für sie ungewöhnlichen Haarstyle heran. Für ihre Rolle der Linda in der TV-Adaption von Aldous Huxleys "Brave New World" wurde Moore ein platinblonder Bob verpasst.

Auf Instagram zeigt Demi ihre Verwandlung.