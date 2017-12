Vito Schnabel: Mit wem er jetzt flirtet

Vor drei Monaten haben sich Heidi Klum und Vito Schnabel nach drei Jahren Beziehung getrennt. Davor galt der Kunsthändler als Womanizer, der auf Tuchfühlung mit Damen wie Demi Moore, Liv Tyler, Elle MacPherson und Liliana Matthäus gegangen sein soll.

Foto: APA/AFP/ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

Nachdem Schnabel jetzt wieder Single ist, scheinen es ihm Models nach wie vor angetan zu haben. Der Promi-Spross des weltbekannten Künstlers Julian Schnabel weilte dieser Tage in Miami, um auf der Art Basel zu arbeiten. Dazwischen sah man Vito aber auch feiern und in einem Luxushotel am Pool des VIP-Bereichs chillen.

Mit Alina Baikova amüsiert

Gesellschaft leistete er dabei einer gewissen Alina Baikova - die ist ukrainisches Model, 28 Jahre jung, hat eine Hammer-Figur und schien sich mit Vito ganz prächtig zu verstehen. Die beiden legten sich auf den Poolliegen nebeneinander und tratschten angeregt.

Foto: Michael Zorn/Invision/AP

Als Alina dann ein Bikini-Fotoshooting am Strand hatte, war auch Vito mit von der Partie, der quasi Gast bei dem Shooting war. Die Augen ließ er dabei nicht von dem Model, das erst im Vorjahr auch am Life Ball in Wien am Laufsteg zu sehen war und dort als Stargast fungierte.