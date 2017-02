Um dieses Erlebnis werden sie wohl viele beneiden – Sängerin Victoria Swarovski war nämlich beim Spiel der "New England Patriots" gegen die "Atlanta Falcons" in Houston/Texas live dabei.

Swarowski fieberte mit

"Was für ein Spektakel. Jetzt geht’s aber wirklich wieder zurück in die Heimat! Ich wünsche euch einen Super-Start in die neue Woche", postete sie auf Facebook.

Auch Mr. Beachvolleyball, Hannes Jagerhofer, war vor Ort und teilte seine Begeisterung auf Facebook.

Natürlich waren auch jede Menge internationale Stars und US-Promis bei dem Sportevent live dabei. Doch keiner feierte so schön wie Supermodel Gisele Bündchen, die ihren Gatten, "Patriots"-Quarterback Tom Brady anfeuerte, und beim Sieg seiner Mannschaft auf der Zuschauertribüne vollkommen ausrastete.

