Nach einer misslungenen Premiere als neue Moderatorin von "Let's Dance" musste Victoria Swarovski viel Kritik einstecken - auch von Kollegen wie Marijke Amado.

Der zweite Versuch verlief dann ohne gröbere Patzer wie in der ersten Show und auch Victoria selbst gibt sich nach der zweiten Sendung positiv: "Diesmal ging es eindeutig besser, und darauf versuche ich jetzt aufzubauen. Es stellte sich schon während der Show ein gutes Gefühl bei mir ein, und ich war nicht ganz so angespannt. Ich konnte trotz des großen Drucks in der Live-Situation mehr ich selbst sein", erzählte sie der Bild.

Wirklich locker wie der für Daniel Hartwich eingesprungene Oliver Geissen wirkte Swarovksi während der Show dennoch nicht. Auf ihren Spickzetteln standen dieses Mal sogar scheinbar spontane Äußerungen über Kandidaten wie Tina Ruland: "Traum in Pink, steht dir. Was du für Beine hast."

Dass Victoria nicht wirklich ihr eigenes Ding aus der Moderation macht und ziemlich plakativ versucht, Vorgängerin Sylvie Meis nachzuahmen was Kommentare, Outfits und Fragen angeht, das fällt den Zuschauern nach wie vor auf.

Die österreichische Sylvie Meis hat eine Stimme wie ein Martinshorn. #letsdance — K. Tastrophal (@katastrophia) 16. März 2018

Frau Swarovski macht heute das Double von @MissSMeis #LetsDance — Schu BO Rainer (@RainerSchulte1) 16. März 2018

Hat Sylvie Meis eine neue Synchronstimme? #letsdance — Roman Wagner (@RealRomanWagner) 16. März 2018

Ich habe das ja noch nie so geschaut aber, wenn dann wegen @MissSMeis #Swarowski ist halt kein Diamant sondern Modeschmuck und für mich hat die Frau keine Ausstrahlung.#LetsDance — FC Bayern Flüsterer® (@YodadesFCBayern) 17. März 2018

In loving memory of Sylvie Meis. She ain't dead, I just love remembering her (weil ihre Nachfolgerin leider einfach so schlecht im Moderieren ist) #LetsDance pic.twitter.com/xpZNsjA4Vb — -___- (@talentlosenudel) 16. März 2018