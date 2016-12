Von der prolligen Fußballer-Frau und dem sexy Spice Girl hat sie sich als Designerin in die oberste Liga des Modebusiness’ hinaufgearbeitet. Victoria Beckham (42) hat in den letzten zehn Jahren einen einen extremen Imagewandel vollzogen. "Ich war nie besonders gut in irgendetwas, um ehrlich zu sein", erklärte Posh Spice dem Magazin Elle vor einiger Zeit ungwohnt selbstkritisch.

Foto: REUTERS/PHIL McCARTEN Foto: AP/Richard Drew

Modekritiker sind nun aber anderer Meinung. Ihre Kollektionen werden sogar von der strengen US-Vogue-Chefin Anna Wintour (67) frenetisch beklatscht. Jetzt soll Beckham sogar den Orden of Empire von Queen Elizabeth II. (90) verliehen bekommen. Wegen ihrer Verdienste im Modebereich und der Wohltätigkeitsarbeit mit HIV-infizierten Frauen.

Das einst hochnäsige Bling-Bling-Girl mit Silikonbrüsten und Protzschmuck fühle sich ob der Ordensvergabe "sehr geehrt und geschmeichelt".

