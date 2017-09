Zum 10-jährigen Jubiläum ihrer Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" (KUWTK) hat die Familie ihren allerersten Trailer für ihre Sendung nachgestellt.

Dabei wird bewusst, wie sehr sich die einst unbekannte Familie verändert hat. Nicht nur, dass plötzlich alle Damen Stupsnäschen und dicke Lippen vorweisen können - Kim, Kylie und Co. wurden in den letzten zehn Jahren von kleinen TV-Sternchen tatsächlich zu Superstars.

Der Trailer verdeutlicht diese Veränderung mit etwas protzigen Posen - Matriachin Kris Jenner kommt per Helikopter zum Shooting, Kylie tanzt im Luxusauto an und Kim wird weiterhin als der Familie inszeniert.

Der alte Trailer vor 10 Jahren:

Der neue Trailer: