Die peinlichsten Pannen im Live-TV

Als die Briten 2007 per Zuschauer-Voting entschieden, ob die Gruppe Scooch oder Solo-Sängerin Cyndi ihr Land beim Eurovision Song Contest vertreten sollte, rief Moderator Sir Terry Wogan Cindys namen aus. Eine Sekunde später korregiere seine Kollegin Fern Cotton, dass doch Schooch gewonnen hätten, was später in einem BBC-Statement bestätigt wurde. Scooch durften also zum ESC nach Helsinki – schaffte es aber nur auf Platz 22 von 24 Plätzen.