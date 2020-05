Verletzungen überschatten Dancing Stars

Drei Herren leiden unter Verletzungen, sind aber frohen Mutes, was ihre heutigen Performances anbelangt. KURIER-Kolumnist Dieter Chmelar sagt, "Alle Stricke können reißen, aber bitte nicht die Bänder". Noch prekärer ist die Situation bei Kabarettist Reinhard Nowak. Der 46-Jährige quält sich mit Sehnenentzündung und Knochenmark-Ödem übers Parkett. Die beiden haben eines gemein - den Willen heute Abend eine perfekte Performance hinzulegen. Die größte Herausforderung für die ehemaligen Tanzmuffel ist nicht der Quickstepp, sondern die Treppe in den Ballroom. Da wünschen sich die lädierten Kandidaten noch schnell einen Aufzug, denn sie wollen das Publikum nicht mit ihrem schmerzverzerrten Gesicht erschrecken. Dieser Anblick hat auch bei der Probe am Donnerstag dafür gesorgt, dass Chmelar und Nowak nach Hause geschickt wurden, um ihre Kräfte für die heutige Show zu sparen. Ebenfalls verletzt ist Alfons Haider. Er brach sich zwei Rippen, ist aber "gut drauf", wie Chmelar bewundernd verriet.