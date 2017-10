Untreuer Prinz Philip? Politikerin lästert über Royals

Prinz Philip (96) jahrelang untreu, Prinz Harry (33) unfähig einen Helikopter zu fliegen, Prinz William (35) nicht wirklich hell und Herzogin Kate (35) verschwenderisch? Ja, zumindest wenn es nach der Labour-Partei-Abgeordneten Emma Dent Coad (62) geht.

Diese teilte jetzt gegenüber der britischen Royals ziemlich untergriffig aus. "Es könnte schon sein, dass die Queen zurücktreten möchte, wenn ihr (hust, hust) Seelenverwandter stirbt. Er ist ihr schon seit einigen Jahren untreu", sagte sie laut mirror.co.uk.

Foto: REUTERS/STRINGER

Damit aber nicht genug. Sie behauptete auch, dass Harry viermal durch die Helikopter-Prüfung geflogen sei und auch sein Bruder William nicht besonders intelligent ist. Alles nur Spaß, ruderte sie jetzt aber zurück.

