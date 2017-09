Untreue ließ Elvis Presleys Ehe mit Priscilla scheitern

Sie waren das Traumpaar der Musikgeschichte: Als Priscilla den "King" Elvis Presley kennenlernte, war sie gerade mal 14 Jahre alt, bei der Trauung in der Hochzeitskapelle des Aladdin Hotels in Las Vegas süße 21. Im Februar 1968 kam Tochter Lisa Marie zur Welt. Aber wie Priscilla schon mehrmals andeutete, gab es viele Probleme, die schlussendlich dann auch 1973 zur Scheidung führten.

Foto: AP/Lance Murphey

Jetzt möchte sie die ganze Wahrheit erzählen und geht damit im November sogar in Australien auf Tour! "Es war eine schwierige Lebensweise, Rock ’n’ Roll ist nicht glamourös. Es gibt viele Versuchungen, viel Untreue und ich konnte damit nicht mehr leben. Ich wollte meinen Mann nicht teilen", erzählte sie vorab in der australischen Radiosendung Jonesy and Amanda.

"Ich habe mir so viele Bücher angesehen, die so verzerrt sind, da steckt keine Wahrheit drin", erklärte die 72-jährige ihre Intention für die Tour "Elvis and Me". Das wird dann wohl nicht nur "A Little Less Conversation", sondern weit mehr.

Elvis: Sein Leben im Schnelldurchlauf