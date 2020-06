Thomas Schubert: "Ich hatte großes Glück"

Schubert

Heute sitzt der 21-Jährige im "Café Kafka", in einer Seitengasse derMariahilfer Straße. Hier treffen sich Studenten und Künstler. An den Wänden hängen Filmplakate, dieMöbel haben Patina.lässt sich überreden, draußen zu sitzen, obwohl ihm das Interieur so gut gefällt. Er schnappt seinen braunen Rucksack, nimmt Platz und beginnt zu erzählen – aus seinem neuen Leben.

Seit zwei Wochen wohnt er im siebten Bezirk – er ist von zu Hause ausgezogen. "Ich wollte in eine Gegend, wo mehr los ist. Hier entdecke ich jeden Tag neue Lokale. Für Dates ist das auch ganz gut." Bei seinen Eltern in der Donaustadt – der Vater ist Zahntechniker, die Mutter Lehrerin – wuchs er "sehr behütet" auf, so Schubert. Während seine jüngere Schwester noch daheim wohnt, ist sein älterer Bruder ebenfalls ausgezogen. Als Kinder haben die beiden Filme nachgespielt – "Mein Bruder war Batman und ich war Robin". Später zeigte er ihm Arthousefilme. "Ich habe so viel von ihm gelernt – von Musik, Filmen bis zu der Art, wie ich heute bin." In der Schule, so Schubert, fühlte er sich anders als die anderen. "Ich hatte nie so dieses Zugehörigkeitsgefühl." Mit 16 sah er begeistert Stanley Kubricks Film "2001: Odyssee im Weltraum" "Kein Mensch wollte sich diese Filme mit mir anschauen." Obwohl es für ihn im Nachhinein offensichtlich ist, dass er immer schon schauspielern wollte, war er in der Schulzeit lange ohne Plan und auf der Suche nach Identität.

Während des Gesprächs schweift Schuberts Blick ab, er fährt sich mit der Hand in den Nacken. Dabei fokussiert sich sein Blick auf einen jungen Mann, der gebückt humpelt und die Gäste des Cafés anbettelt – als er vorbeigeht, fragt er ihn, ob alles okay ist.