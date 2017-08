Unglaublich: Das verdient Kylie Jenner mit Kosmetik

Bei ihr läuft's: In drei Tagen startet ihre eigene Reality-Show an und mit ihrer Kosmetik-Linie scheffelt sie Millionen. Die gerade einmal 20-jährige Kylie Jenner ist der neue Goldesel von Mama und Managerin Kris Jenner.

Ihre erst seit 18 Monaten existierende Marke "Kylie Cosmetics" hat laut dem Magazin 'WWD' bereits 358 Millionen Euro Umsatz gemacht, das Jenner als "Billion Dollar Baby" die Titelgeschichte widmete. Vor allem die Lippenstifte des Reality-Stars sind ständig ausverkauft.

thank you @wwd for the digital cover ♥️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2017 at 12:14pm PDT

Die ersten Lip Kits wurden 2015 als Test angeboten, anschließend entstand ihre eigene Marke.

TOMORROWS MY BDAY COLLECTION LAUNCH ???? everything goes live at 3pm pst on KylieCosmetics.com @kyliecosmetics A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 31, 2017 at 2:59pm PDT

Zunächst war das Kardashian-Küken noch unsicher: "Am Tag des Launches habe ich die Seite nach einer Minute aktualisiert und alles war ausverkauft. Ich dachte, das ist ein Scherz. Ich glaube, die Leute waren überrascht, dass die Marke so erfolgreich ist, weil es etwas war, das von Kylie gemacht wurde."

Auch ihre Mutter Kris Jenner - die als knallharte Managerin ihrer Kinder bekannt ist - zeigte sich mächtig stolz und erklärte, sie sei ihr "kleiner Mogul".

wearing Baby Girl Matte lipstick from the new Koko 4 piece launching tomorrow on KylieCosmetics.com @kyliecosmetics A post shared by Kylie (@kyliejenner) on May 30, 2017 at 10:31am PDT

Viel zum Erfolg beigetragen hat, dass Kylie nicht müde wird, ihre Kosmetik ständig selbst auf Instagram zu bewerben, auf der ihr mehr als 100 Millionen Menschen folgen. Auch die große Kim Kardashian steig nun in das Kosmetik-Unternehmen mit ein und präsentiert gerade ihre erste Kooperation - Contouring-Make-up.

