Ungewöhnlicher Auftritt der Queen

Ein Kostüm mit Rock über Knielänge in kräftiger Farbe, perfekt sitzende Frisur, Hut und kleine Handttasche: Das ist normalerweise das " Arbeitsoutfit" von Queen Elizabeth, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigt.

Nun aber machte sie eine seltene Ausnahme und präsentierte sich mit Kopftuch und im weiten Trench bei einer Pferdeshow in Windsor. Es ist die größte Horse Show in England, inklusive Wettkämpfen in drei Kategorien.

Mit 91 Jahren kann sich die britische Monarchin und Pferdenärrin aber auch erlauben, es mal ganz locker anzugehen ...