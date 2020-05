Ungarn nimmt Abschied von Otto Habsburg

Letzter Akt der Begräbnisfeierlichkeiten für Otto Habsburg: In der Budapester Stephansbasilika wird am Sonntag um 15.00 Uhr ein Requiem zu Ehren des ältesten Sohns des letzten österreichischen Kaisers und ungarischen Königs, durch den Esztergomer Erzbischof Kardinal Laszlo Paskai zelebriert. Laut dem Budapester Sekretariat Habsburg wurden der ungarische Staatschef Pal Schmitt, Premier Viktor Orban sowie weitere Mitglieder der Regierung und das Diplomatische Corps eingeladen.



In der Stephansbasilika wird auch die Herzurne des Verstorbenen aufgebahrt. Deren Beisetzung erfolgt am Sonntagabend im Rahmen einer ökumenischen Vesper in der Unterkirche der Basilika der ungarischen Benediktinerabtei Pannonhalma im engsten Familienkreis.



Als am Samstagnachmittag der letzte Kaisersohn Otto Habsburg und seine Gattin Regina in Wien beigesetzt wurden, lag ein letzter Hauch von Habsburger-Monarchie in der Luft. Rund 2000 Trauergäste, darunter europäischer Hochadel, Politiker der Republik Österreich und Europas sowie mehr als 100 Bischöfe aus zahlreichen Ländern der früheren Donaumonarchie, nahmen am Nachmittag am Requiem im Stephansdom teil. Der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, leitete die feierliche Totenmesse. Die katholische Kirche ehrte Otto Habsburg in besonderem Maß: Das Herrscherhaus Habsburg galt über Jahrhunderte als Stütze des katholischen Glaubens.