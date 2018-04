Umstritten: Mit diesen Spritzen nehmen Stars wie Pam Anderson ab

Victoria’s-Secret-Models bereiten sich damit auf Show vor

Der Arzt zur Bild: "Was keiner zugibt, was sie aber alle machen, ist die so genannte hCG-Diät. Dabei wird täglich hCG, das auch als ,weibliches Glückshormon‘ bezeichnet wird, gespritzt. Dies ist ein Hormon, das der Körper auf natürliche Weise während der Schwangerschaft produziert und das die Fettdepots angreift, hinzu kommt Appetitlosigkeit. Wenn Sie normalerweise eine Diät machen, fallen Sie im Gesicht ein, die Brust rutscht, das Gewebe schlackert. Der Grund ist, dass der Körper beim normalen Abnehmen in erster Linie Muskeln abbaut. Das kann sich keine Schauspielerin leisten.“

Loren soll sich nach drei Schwangerschaften wieder "fit gespritzt" haben. Seit 50 Jahren kommt die Hormon-Diät schon zum Einsatz.

Schmidt-Kulbe: "Was glauben Sie, wie sich all die Victoria’s-Secret-Models für die Shows vorbereiten. Gerade noch hochschwanger, schon wieder durchtrainiert auf dem Laufsteg. Das funktioniert mit hCG prima. In Amerika ist sie eine Gesellschaftsdiät, über die niemand spricht und die hierzulande erst recht ein Tabuthema ist."