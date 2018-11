Überraschendes Geständnis von Tom Kaulitz

"Also wenn ich heute die Wahl hätte und ich könnte mir wie so ein paar Rapper so ein Ding aufsetzen und man kennt mich privat nicht, würde ich das sofort machen", so Tom weiter. Auch sein Zwillingsbruder, Sänger Bill Kaulitz, weiß: " Tom wäre lieber hinter der Kamera."

Heidi schwärmt - Tom schweigt

Seit Tom Kaulitz und Heidi Klum ein Paar sind, dominiert ihre Beziehung die Klatschspalten. Klum selbst postet in den sozialen Medien regelmäßig verliebte Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten. Auch das Interesse der Paparazzi an dem Liebespaar ist groß. Kaum lassen sich die beiden irgendwo blicken, werden sie von Fotografen belagert.