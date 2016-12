Twiggy über Beauty-OPs & falsche Werbegesichter

67 Jahre ist sie heute, die Model-Ikone Twiggy. Jetzt sie sich über die derzeitigen Werbegesichter beschwert. Sie finde es ungut, wenn junge Starmodels Produkte für ältere Frauen bewerben.

"Ich hatte niemals mit Sexismus oder Altersdiskriminierung zu tun, aber ich bin mir sicher, dass sie existieren. Ich hasse es, wenn 19-Jährige benutzt werden, um Anti-Aging-Creams zu vermarkten. Wenn ich Bilder von mir selbst sehe, möchte ich mein wahres Gesicht sehen.“

Auf Schönheitsoperationen verzichtet das Model. Einige ihrer Freundinnen hätten zwar gute Beauty-Docs, viele Frauen im Showbiz sehen nach ihren OPs aber schrecklich aus, so Twiggy.

„Ich bin ein Feigling. Ich hatte eine kosmetische Operation vor einem Jahr, weil ich musste. Schon das Betäubungsmittel war fürchterlich. Ich arbeite unter anderem in den USA und mir gefallen viele der Gesichter, die ich sehe, nicht. Sie sehen aus wie Kreaturen. Ich habe einige Freunde, die tolle Arbeit an sich haben machen lassen. Von richtigen Profis. Aber es ist trotzdem nichts für mich. Ob ich schon mal an Botox gedacht habe? Nein, niemals! Ich würde mir doch nicht Gift ins Gesicht spritzen lassen. Das Schlimmste daran ist, dass die Leute lächerlich aussehen danach. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich will nicht wie 35 aussehen, weil ich es nicht bin. Ich möchte nur für mein Alter gut aussehen.“

