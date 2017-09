Trennung bei Rachel Bilson & Hayden Christensen

Rachel Bilson und Hayden Christensen gehen offenbar getrennte Wege. Die beiden Schauspieler waren zehn Jahre lang ein Paar - nun scheint das Liebesglück für die Hollywoodstars jedoch ein Ende gefunden zu haben.

Ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly: "Sie ist wieder Vollzeit in LA. Er ist in Toronto. Sie sind schon seit einigen Monaten schlecht aufeinander zu sprechen. Sie sind fertig miteinander."

Foto: AP/Peter Kramer Erst vor einiger Zeit hatte Rachel angekündigt, weitere Kinder haben zu wollen. Eine zweijährige Tochter - Briar Rose - hat sie schon mit Hayden.

Wegen ihres Kindes wähle sie ihre Jobs auch viel genauer aus als früher, so Bilson.