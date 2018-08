Tom Kaulitz: Hakenkreuz-Skandal um Heidi Klums Freund

Mit diesem Outfit hat sich Heidi Klums Freund Tom Kaulitz keinen Gefallen getan: In der Arte-Doku "Tokio Hotel – Hinter die Welt" ist der Gitarrist bei einem Auftritt in Mexiko in einem weißen Hemd mit schwarzen Labyrinth-Mustern zu sehen. Einige meinen im Musterverlauf Hakenkreuze zu erkennen – weswegen dem Musiker nun sogar Ärger vor Gericht droht.

Wirbel um "Hakenkreuz"-Hemd

In Deutschland ist die Verbreitung und Veröffentlichung des Nazi-Symbols strafbar. Nun wurde der 28-Jährige laut Focus ausgerechnet von einer rechten Partei verklagt. Laut Paragraph 86a ist das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole verboten. Nun hat die Partei "Die Rechte" bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg Strafanzeige gegen Klums Freund erstattet.

Was zunächst paradox klingt, erklärt die Partei, die sich eigentlich für die Abschaffung des Paragraphen 86a einsetzt, auf ihrer Homepage: In der Arte-Doku werde das Hakenkreuz-Symbol "Menschen in der Bundesrepublik zugänglich gemacht", während das Tragen verfassungswidriger Symbole "bei zahlreichen Nationalisten zu Gerichtsverfahren und Verurteilungen führte". Offenbar ist "Die Rechte" der Meinung, dass für einen Prominenten wie Kaulitz dieselben Gesetze gelten sollten, weswegen sie nun medienwirksam gegen ihn vorgehen will.