Dass Tom Cruise eine geheime Scientology-Freundin gehabt haben soll, ist für viele ebenso eine Überraschung, wie die Vorwürfe die diese nun gegen den Hollywoodstar erheben soll.

Gerüchte um Geheim-Freundin

Schon "King of Queens"-Star Leah Remini hatte in ihrem Enthüllungsbuch behauptet, dass die iranstämmige britische Schauspielerin Nazanin Boniadi von Scientology dazu auserwählt wurde, die Penelope Cruz nach deren Trennung von Cruise als neue Partnerin zu ersetzen.

Das Paar hatte 2004 seine Beziehung nach drei gemeinsamen Jahren beendet. Insidern zufolge soll Cruise nach der Trennung am Boden gewesen sein. Schließlich sollen die Scientology-Oberhäupter laut Remini beschlossen haben, eine neue Freundin für den Schauspieler zu finden.

Scientology wählte neue Partnerin

Die Wahl sei auf Boniadi, die aus einer Scientology-Familie stammt, gefallen. Diese wurde von Scientology zunächst dazu überredet, sich von ihrem damaligen Freund zu trennen. Dann habe man sie einem Makeover unterzogen, damit sie den Ansprüchen des Hollywoodstars zu entspreche.

"Ihre Zahnspange wurde entfernt, man färbte ihr die Haare dünkler (…) und nahm sie mit zum Shopping nach Beverly Hills und kaufte ihr eine neue Garderobe", erzählt Remini.

Schließlich wurde Nazanin tatsächlich Toms Freundin. Während dieser Zeit soll Cruises Geheimfreundin damit beauftragt gewesen sein, über alles, "was an Tom nicht optimal war", zu berichten.

Foto: APA/AFP/STRINGER

Doch die Beziehung hielt nur drei Monate. Beendet wurde die eingefädelte Romanze ebenfalls durch Scientology-Beauftragte.

Tobsüchtiger Tom Cruise?

Nun will das Promiportal Radar Online Einblick in FBI-Akten bekommen haben, die Cruise und Scientology in ein schlechtes Licht rücken. Angeblich soll der Geheimdienst Untersuchungen wegen Menschenhandels über die Religionsgemeinschaft angestellt haben.

Auch Boniadi, die sich bisher nie zu ihrer Beziehung mit Cruise geäußert hatte, soll damals ausgesagt haben.

Unter dem Pseudonym NAZ soll sie erzählt haben, dass sie zu der Beziehung mit Tom gezwungen wurde. Bevor sie mit dem Filmstar zusammen zog, musste sie sich einer Vielzahl an Tests unterziehen. Sie behauptete, ihre einzige Aufgabe sei es gewesen, "Cruise glücklich zu machen."

Doch die Beziehung entwickelte sich immer mehr zu einem Horror-Trip. "Zu Beginn der Beziehung war Cruise sehr romantisch, aber umso länger sie anhielt, desto öfter hatte er Wutanfälle", wird Boniadi zitiert. Immer öfter soll der Schauspieler auch "gewalttätige Tendenzen" an den Tag gelegt haben.

Nach einem Streit im gemeinsamen Urlaub wurde die Beziehung beendet. Als NAZ begann, ihre Erfahrungen mit Cruise niederzuschreiben, soll sie von Scientology zu einem "Rehabilitationsprojekt" verdonnert worden sein, bei dem sie "um Mitternacht Gruben graben und die Böden in den Männer- und Frauentoiletten schrubben musste."

Außerdem war ihr nicht mehr erlaubt, mit den anderen Religionsmitglieder zu sprechen. Inzwischen ist Boniadi aus der Sekte ausgestiegen und ist bezeichnet sich heute als "nicht praktizierende Muslimin".