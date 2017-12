US-Schauspieler Leonardo DiCaprio hielt seine Hauptrolle im Filmklassiker "Titanic" von 1997 nach Einschätzung des zuständigen Produzenten lange Zeit für zu anspruchslos. Am schwierigsten sei gewesen, DiCaprio von der Komplexität der Hauptfigur Jack Dawson zu überzeugen, sagte Produzent Rae Sanchini dem Portal E!Online laut einem Bericht vom Dienstag.

Leo war Rolle zu seicht

Jack habe keine inneren Konflikte, kenne sich und seinen Platz im Leben und mache im Lauf des Films auch keine Veränderung durch. Der 1997 erschienene Film von James Cameron erzählt vom Untergang des Luxusdampfers im April 1912 und den Passagieren Jack und Rose (Kate Winslet), die sich an Bord verlieben.

Foto: verleih

Das Drama räumte elf Oscars ab und wurde zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. DiCaprio habe zuvor "sehr komplizierte Charaktere mit sehr tiefen Mängeln" gespielt, sagte Sanchini. "Ich glaube, als er sich (Jack) erstmals anguckte, wirkte es zu einfach." DiCaprio, der für "The Revenant - Der Rückkehrer" 2016 seinen ersten Oscar gewann, spielt eigener Aussage zufolge gern Figuren, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen.

