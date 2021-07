Tischgespräche: Dieses Mal mit Michael Heltau

Was kochst du selbst am liebsten?

Saisonales. Und neben österreichischer Küche auch sehr gerne die französische und italienische. Ich habe eineinhalb Jahre in Paris gelebt und sehr viel in Italien gearbeitet. Dadurch habe ich von diesen Küchen sehr viel gelernt und gehe seit dieser Zeit mit Zutaten viel unverfälschter um.



Was kochst du besonders gut?

Wenn ich das über mich als Schauspieler sagen könnte, was ich über mich als Koch sagen kann, wäre ich glücklich: Alles, was ich koche, ist unvergleichlich. Es klingt überheblich und fast schäme ich mich dafür, aber es ist wirklich so, dass Giorgio Strehler meine Küche geliebt hat.



Was, zum Beispiel?

Na alles, was er von "La Mama" gewöhnt war. Spaghetti in jeder Form, von aglio e olio beginnend bis …



Was ist die höchste Kunst in der Spaghetti-Küche?

Auch hier ist das Einfache das Schwierige. Denn das ist immer überprüfbar. Bei Spaghetti carbonara ist der Einzelgeschmack nicht mehr kontrollierbar. Bei aglio e olio schmeckst du hingegen jedes einzelne Gewürz, jede verbrannte Knoblauchzehe …



Was haben sich deine vielen Gäste von dir als Koch gewünscht?

Die Paula Wessely liebte alles Wienerische, sie ist ihrem Qualitätsanspruch stets treu geblieben und hat immer gesagt: "Es gibt keinen guten Schinken mehr. Man sagt so leicht: `Machen`s mir höchstens ein Schinkenbrot.` Das ist doch das Schwierigste überhaupt." Auch "Zwei Eier im Glas" sind wie das hohes C in der Musik. Giorgio Strehler habe ich auch immer gerne österreichische Gerichte wie zum Beispiel gekochtes Rindfleisch mit eingebrannten Erdäpfeln gekocht. Das hat er geliebt …



Deine Ursprünge als Koch gehen ja auf deinen Urgroßvater zurück, oder?

Ja, er war Koch im Militärrang beim Prinzregenten Luitpold und ich verbrachte die ersten fünf Jahre meines Lebens damit, einem Koch in die Töpfe zu schauen. Er hat immer gesagt: "Na, Pieperl, magst mir zuschauen?"



Warum Pieperl?

Das kommt von Küken. So nannte man im Bayerischen kleine Kinder. Ich durfte allerdings nicht nur zuschauen, sondern auch kosten: "Na Pieperl, fehlt was?"



… und so wurdest du zum jüngsten Häferlgucker.

Wunderbar, was für eine schöne "Trouvaille". Ja, diese Küchenerlebnisse haben mich sehr früh geprägt …



… und deine Sinne geschärft.

Natürlich. Dadurch wurde mein Geruchssinn so früh geprägt und ist dadurch ausgezeichnet. Heute weiß ich schon beim Betreten einer Küche, ob die Rindsuppe gut ist oder nicht. Der erste Stempel, der einem aufgedrückt wird - in jedem Metier, im Theater genauso wie in der Liebe -, ist der immer der prägendste. Und wenn es ein falscher war, bleibt immer ein bisserl was zurück. Der Pökel bleibt.