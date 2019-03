Thomas Gottschalk: Gerüchte um eine neue Freundin

Die Bild berichtet indes, dass sich Gottschalk zu den Spekulationen um eine vermeintliche neue Freundin nicht äußern wolle.

Wird es einen Rosenkrieg geben?

Vergangenen November ereilte das ehemalige Vorzeigepaar ein schlimmer Schicksalsschlag. Bei den Waldbränden in Malibu brannte das Anwesen der Gottschalks ab – ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag. Thea, die nach dem Brand vorübergehend in ein Hotel zog, konnte gerade noch flüchten. Ihr Mann befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in Deutschland, wo er eine Spendengala moderierte. Seitdem habe sich das Paar Freunden zufolge nur noch kaum gemeinsam blicken lassen. Thea soll sich in den vergangenen Monaten vermehrt im New Yorker Apartment des Paares aufgehalten haben.