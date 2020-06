Stephen King und seine Ängste

Stephen King hat längst ausgesorgt. Seine Erzählungen verschlagen Lesern rund um den Globus den Atem, sind zu Blockbustern wie "The Green Mile" verfilmt, auf der Bühne und im Fernsehen zu sehen. King betreibt mit seiner Frau Tabitha eine eigene Radiostation und einen Verlag. Der Erfolg hält ihn aber nicht davon ab, wie besessen weiter zu produzieren. Allein in diesem Jahr kündigte King, der am Freitag (21.9.) seinen 65. Geburtstag feiert, vier neue Buchprojekte an.

Was treibt einen Bestsellerautoren, der mit einem Jahreseinkommen von geschätzt 50 Millionen Dollar (39 Millionen Euro) schon jetzt weit mehr verdient als die meisten seiner Kollegen? Die Suche nach Anerkennung in der Welt der Literatur? Mit Auszeichnungen des Horror-Genres ist King eingedeckt.

King selbst beurteilt sein Werk pragmatisch. "Meine Bücher sind das literarische Äquivalent eines Big Mac mit einer großen Portion Pommes." Allerdings gab er gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" auch zu, sich Kollegen wie John Updike und Philip Roth unterlegen zu fühlen. "Ich war der Typ, der nur auf öffentlichen Schulen war. Updike ging auf die guten Schulen. Die Ivy League." Das Bekenntnis des literarischen Underdogs King stammt aus einem seiner seltenen Interviews, im Frühjahr 2012.