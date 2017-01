Stars, die mit ihrem Erfolg nicht umgehen können

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (52) fühlt sich in der Rolle des Stars oft nicht wohl. "Es gibt Momente, da will ich nicht im Rampenlicht stehen, auch wenn es zum System gehört, Teil meines Berufs ist", sagte die Oscarpreisträgerin ("Der englische Patient") der Berliner Morgenpost.



"Wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat, wird man öffentliches Gut und als solches bewertet. Es ist sehr befremdlich und ich werde mich wohl nie daran gewöhnen", erzählt die Französin.



Binoche spielt eine Hauptrolle in dem Film "Die feine Gesellschaft" des französischen Regisseurs Bruno Dumont (Kinostart in Österreich: 3. Februar). Die Komödie handelt von einer armen Muschelsammlerfamilie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Nordfrankreich, die reiche Urlauber aufisst.



David Schwimmer

Mit einer TV-Serie ganz groß rauskommen – davon träumen sehr viele Schauspieler. Für den "Friends"-Star David Schwimmer (49) wurde dieser Traum wahr. Der "Dr. Ross Geller"-Darsteller war gerade einmal 27 Jahre alt, als die Sitcom 1994 zum Hit wurde. Mit dem plötzlichen Erfolg konnte Schwimmer aber lange nicht umgehen.

"Es brachte meine Beziehungen derart durcheinander, dass ich Jahre brauchte, um mich damit wohlzufühlen", erzählte der US-Star jetzt dem "Hollywood Reporter".

Mit wachsender Bekanntheit hätte er sich immer mehr zurückgezogen: "Mein Ruhm hat mich sogar dazu gebracht, mich unter einer großen Baseball-Kappe zu verstecken, nur um nicht erkannt zu werden."

Nach dem Serien-Aus 2004 fiel "Ross" in ein tiefes Karriereloch. Obwohl er seitdem immer wieder in Filmen und Serien zu sehen war, wurde er stets mit seiner "Friends"-Rolle in Verbindung gebracht.

Ein Comeback gelang ihm erst jetzt: Dieses Jahr wurde Schwimmer für seine Darstellung als Rob Karashian in der Serie "The People vs. O.J. Simpson" für einem "Emmy" nominiert.









David Schwimmer ist nicht der einzige Hollywoodstar, der sich mit seiner plötzlichen Bekanntheit erst arrangieren musste. Auch diese Promis fühlen sich von ihrer Prominenz oft überfordert:

Dakota Johnson

Dakota Johnson wurde mit der Verfilmung von "Fifty Shades of Grey" quasi über Nacht weltberühmt . Doch die Tochter von Melanie Griffith und Enkelin von Tippi Hedren empfindet den Druck in der Filmindustrie als so groß, dass sie ihre Karriere schon jetzt in Frage stellt.

"Es fühlt sich an, als hätte ich noch gar nicht begriffen, was ich eigentlich mache", verriet Johnson dem "Interview"-Magazin. "Manchmal fühlt es sich an, als würde ich an meinem Leben ersticken, weil alles so viel ist, dass ich nicht damit umgehen kann. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird oder wie ich mich entwickeln werde."



Elizabeth Olsen

Während ihre beiden Schwestern Mary-Kate und Ashley schon als Kleinkinder vor der Kamera standen, startete Elizabeth Olsen erst viel später durch. Derzeit ist sie höchst erfolgreich, feierte gerade erst die Premiere ihres neuen Films "Captain America: Civil War". Mit dem Ruhm hat sie aber so ihre Probleme.

"Ich wollte Schauspielerin werden, hielt es aber für ein Klischee, in Hollywood eine berühmte junge Darstellerin zu sein. Also dachte ich, wenn ich daraus eine prätentiöse Theater-Erfahrung mache, könne ich es rechtfertigen. Aber Berühmtheit und ein Promi zu sein fühlt sich so seltsam für mich an, dass ich danach wirklich gar kein Verlangen habe", verriet Olsen "Bang Showbiz".





Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence zählt momentan zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Privat leidet sie jedoch unter dem Erfolg.

"Keim Typ fragt mich jemals, ob ich mit ihm ausgehen will. An Samstagabenden bin ich einsam. Männer behandeln mich schlecht", beschwerte sich Lawrence in einem Interview. "Ich weiß, wieso das so ist. Sie wollen sich mir gegenüber dominant zeigen, aber es verletzt meine Gefühle."





Shailene Woodley

Shootingstar Shailene Woodley bleibt selbst zwar bodenständig, ärgert sich aber über die Benefits, die man als Star so hat: "Das ist eine der ekelhaftesten Sachen an dieser Industrie. Umso mehr Geld du machst, desto mehr bekommst du umsonst. Das ist verrückt, ich bin kein Fan davon."

Keira Knightley

Keira Knightley meidet das Rampenlicht soweit es geht. "Ich hasse Red Carpet-Events. Ich hasse sie absolut", sagte sie in einem Interview. "Wenn du das Gefühl hast, jeder will ein Stück von dir haben und jedes Foto dir einen Teil deiner Seele stiehlt. Ich wünschte, ich wäre bloß ein unbedeutender Fleck.“



Kirsten Stewart

Durch die "Twilight"-Saga avancierte Kirsten Stewart zum Filmsuperstar. Doch mit dem Ruhm konnte sie nie so recht umgehen. "Berühmtsein ist die schlimmste Sache der Welt. Vor allem, wenn es keinen Grund dafür gibt", beschwert sie sich, "was leisten wir schon?"



Robert Pattinson

Auch Robert Pattinson strauchelte zu Beginn seiner Karriere. 2012 gestand er, dass er nach "Twilight" unter Depressionen gelitten hatte. "Zwischen 23 und 25 war ich depressiv. Ich konnte nicht hingehen, wo ich hingehen wollte. Ich war jeden Tag in der Klatschpresse und bekam nicht die Rollen, die ich wollte.“



Megan Fox

Spätestens seit dem Erfolg von "Transformers", ist Megan Fox jederman ein Begriff und kann über die negativen Seiten des Ruhms bereits ein Liedchen singen. "Alle sagen, wir sollten uns nicht darüber beschweren, dass wir in einem großen Haus wohnen oder einen Bentley fahren", erzählte sie dem "Esquire"-Magazin.

Fox weiter: "Aber die Leute realisieren nicht, dass Berühmtsein so ist, wie in der Highschool gemobbt zu werden, nur auf einer weltweiten Skala. Du wirst konstant von Millionen Menschen fertig gemacht."



Brad Pitt

Hollywood-Routinier Brad Pitt ist zwar gerne Schauspieler, die Promo-Touren für seine Filme gehen ihm allerdings massiv auf die Nerven. "Diese PR-Maschinerie ist völlig außer Kontrolle geraten“, erzählte Pitt in einem Interview.

"Du musst deine Ware verkaufen und das ist etwas, womit ich nie Frieden geschlossen habe. Es ist so, als würdest du deinen Film nicht richtig vermarkten, solange du nicht in eine Show gehst und etwas über dein Privatleben ausplauderst. Das hat nichts damit zu tun, warum ich Schauspieler geworden bin."



George Clooney

Auch Pitts langjähriger Freund George Clooney kennt die Schattenseiten des Ruhms nur zu gut: "Diese Art von Berühmtheit ist mit Einschränkungen verbunden. Ich war seit 15 Jahren nicht mehr im Cetral Park spazieren, obwohl ich das gerne tun würde."