Stars, die ihre Fans geheiratet haben

Zugegeben, um ein Autogramm haben sie ihre Angetrauten nie gebeten, aber folgende Personen haben von ihren Ehepartnern in der Vergangenheit heftig geschwärmt ...

Bruce & Emma Willis

In einer Doku über den Action-Star hat seine Bruce Willis' Frau Emma verraten, dass sie schon als Teenie von Bruce geschwärmt hat. Sie war ein Fan seiner Serie "Das Model und der Schnüffler" und habe ihrer Mutter vom Fernseher erklärt: "Den will ich heiraten".

Das Model lernte Willis Jahre später bei Dreharbeiten kennen. Er lud sie auf einen Urlaub ein. Seither sind die beiden ein Paar. 2009 wurde Hochzeit gefeiert.

Foto: Jon Furniss/Invision/AP

Chris Martin & Gwyneth Paltrow

Hollywood-Star Gwyneth Paltrow war schon ein riesiger Coldplay-Fan als sie Frontman Chris Martin zum ersten Mal kennenlernte. Sie sei unheimlich nervös gewesen, als sie Martin 2002 erstmals Backstage traf, so die Schauspielerin. Nicht nur sie war angetan von ihm ... 10 Jahre hielt die Ehe, bevor sich das ungleiche Paar wieder getrennt hat.

Foto: COLIN YOUNG-WOLFF/INVISION/AP

Nicolas Cage & Alice Kim

Sie wusste ganz genau wer er war, als er sich zu ihr an die Bar setzte. Die Kellnerin Alice Kim bediente Hollywood-Star Nicolas Cage in einem Lokal in Los Angeles, bevor sie ein Paar wurden.

Er galt als bestverdienender Schauspieler, als er sich in die 20 Jahre jüngere Alice verliebte, die für seine Filme schwärmte. 2004 haben die beiden geheiratet. Ein Sohn krönte die Beziehung. Heuer allerdings wurde die Trennung publik.

Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Brad Pitt & Jennifer Aniston

Heute sind beide Superstars in Hollywood. Bevor Aniston aber mit "Friends" weltbekannt wurde, hatte sie ein Schwäche für dem damaligen Jungstar Brad Pitt. Sie würde ihn so unheimlich gerne treffen, schrieb Jen in ihr Tagebuch, wie sie vor Jahren einmal verriet.

Der Schwarm wurde tatsächlich zum Ehemann, nachdem ihre Agenten ein Date arrangierten. Pitt hat sich vor zehn Jahren dann aber in Angelina Jolie verguckt - Jen hatte das Nachsehen. Jetzt ist Brad wieder Single.

Foto: REUTERS

Kim Kardashian & Kanye West

Kanye West hat sich in Kim verliebt als er noch ein unbekannter Rapper war. Der Rapper hatte jahrelang für Kim Kardashian geschwärmt, bevor sie sich tatsächlich ineinander verliebten. Er war so besessen von ihr, dass er sich sogar auf eine Weihnachtskarte der Kardashians zeichnete, so West in einer Talk-Show.

Foto: AP/Alan Diaz

Tom Cruise & Katie Holmes

Bevor Katie Holmes mit der Serie "Dawson's Creek" bekannt wurde, hatte sie in der Highschool ein kleines Poster von Tom Cruise in ihr Englisch-Buch geklebt. Der Feschak wurde nur zehn Jahre später tatsächlich ihr Ehemann.

Sechs Jahre hielt die Beziehung. Seit der Blitzscheidung, die von Holmes ausgegangen war, haben die zwei keinen Kontakt mehr zueinander. Von den Schärmereien ist keine Spur mehr ...

Foto: www.pps.at