Staatsballett: Auf die Spitze, fertig, los!

Auftstellung bitte! Damen nach außen, Herren nach innen", hallte freundlich aber bestimmt die Stimme von Choreograph Lukas Gaudernak durch den Raum – in der Staatsoper wurde Montagmittag die Eröffnungschoreografie des Wiener Staatsballetts für den Opernball geprobt – bereits in den wunderschönen Kostümen von Christof Cremer.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter "Die Oper hat sich weiß-silberne mit einem Bezug zum klassischen Ballett gewünscht. Ich habe nach dem dies jähren Motto ,Alles Oper‘ noch einen zur Architektur der Oper geschaffen. Die Malereien sind Zitate aus der Deckenmalerei des Schwind-Foyers", so Cremer, der seine Inspiration vor allem aus der Kunst bezieht. Er sammelt Bücher darüber und besitzt über 4000 Bildbände.

"Für für den diesjährigen Opernball haben ich im Oktober begonnen, also relativ kurzfristig. Trotzdem ist mit dem tollen Team von ,Art for Art‘ alles rechtzeitig fertig geworden", so Cremer stolz. Aber auch die Fräcke müssen sitzen.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter So nutzte Solotänzer Mihail Sosnovschi schnell die Zeit zwischen zwei Proben, um sich bei Herrenschneider Johann Jokl (seit 34 Jahren am Haus) den Seinen anpassen zu lassen.