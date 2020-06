Spanien: Goldene Hochzeit ohne Glanz

Keine Feiern

Wie berichtet hat das Königshaus bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass es keine offiziellen Feierlichkeiten zum 50. Hochzeitstag geben wird. Die Silberne Hochzeit im Jahr 1987 hatten Juan Carlos und Sofia noch groß gefeiert. Doch mittlerweile ist die 73-jährige Königin nicht mehr bereit, mit ihrem untreuen Mann in der Öffentlichkeit zu posieren, als wäre nichts gewesen.

Der Monarch war kürzlich nach einer umstrittenen Elefantenjagd in Botswana ins Kreuzfeuer die Kritik geraten. Daraufhin bat er die Spanier sogar öffentlich um Entschuldigung. Offensichtlich wurde dem 74-Jährigen nun bewusst, dass das nicht genug ist: Laut Medien soll er sich von seiner Freundin getrennt haben. Beobachter sind sich nicht sicher, ob das ausreicht, um die Königin zu versöhnen – und den auch beim Volk in Ungnade gefallenen König wieder beliebter zu machen. In ihrem Buch "Die Einsamkeit der Königin" berichtet die Journalistin Pilar Eyre, dass der für seine Affären bekannte Juan Carlos und Sofia bereits seit 1976 in getrennten Zimmern schlafen.