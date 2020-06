Spanien: Die Königin macht, was sie will

Kein Festbankett, keine Sonderbriefmarke, keine Sondermünzprägung. Offiziell finden die Feiern zur goldenen Hochzeit von Sofia und Juan Carlos deshalb nicht statt, weil "der 14. Mai dieses Jahr ein Brückentag" sei, erklärte Palastsprecher Rafael Sottorno, was spanische Zeitungen für ziemlich durchsichtig halten. In Wahrheit ist Doña Sofia nicht mehr bereit, mit ihrem untreuen Gemahl in der Öffentlichkeit zu posieren, als wäre nichts gewesen. "Die Königin macht jetzt, was sie will", sagt ihre Biografin Pilar Eyre. "Sie hat ihr Kreuz in den letzten Jahren so tapfer getragen."