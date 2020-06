„Sopranos“-Kinder erben

Die beiden Kinder des „Sopranos“-Stars James Gandolfini sollen den Löwenanteil seines Erbes von geschätzten 54,2 Millionen € erhalten. Der Schauspieler, der am 16. Juni auf einer Urlaubsreise in Rom einem Herzinfarkt erlag, wünschte sich, dass seine beiden Kinder Michael, 13, (aus erster Ehe) und die acht Monate alte Liliana Ruth sich sein Anweisen in Italien teilen und den Familienbesitz gemeinsam erhalten. Über die Höhe der Erbsumme für Gandolfinis Witwe Deborah Lin ist nichts bekannt. Seine zwei Nichten bedachte der Schauspieler mit jeweils 500.000 Dollar, seiner Assistentin hinterließ er 200.000 und auch seine beiden Schwestern wurden bedacht.