Sophia Thomalla-Ex Loris Karius: Es wird schon ernst mit seiner Neuen

Es macht aber den Anschein, als sei es mehr als nur ein Urlaubsflirt: Berichten zufolge soll Karius seine vermeintliche Neue nun sogar nach Berlin mitgenommen haben. Laut Bild sollen die beiden am Freitagabend in Berlin-Mitte gesichtet worden sein. Am Wochenende habe man Karius und Maria Del Mar Molar in einem Fitness-Studio gesichtet.

Auch Sophia Thomalla ist übrigens zurück in Berlin. Sie soll am Montag von der griechischen Insel Paros heimgeflogen sein. Auf Paros war sie zuvor mit Dreharbeiten beschäftigt.