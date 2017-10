So viel verdient David Beckham im Monat

Die Zeitung Sun hat errechnet, wieviel Publikumliebling David Beckham verdient.

Aus seiner Firma Footwork Productions Ltd lässt er sich 40.000 Euro auszahlen - pro Tag wohlgemerkt. Außerdem gibt es noch 14 Millionen Euro im Jahr durch Werbedeals mit Marken wie H&M, Adidas und dem Whisky Haig Club. Mehr als eine Million Euro soll der ehemalige Fußballer also im Monat scheffeln, so die Zeitung.

Foto: REUTERS/ERIC THAYER

Neues Ferienhaus

Sein geschätztes Gesamtvermögen beläuft sich auf 180 Millionen Euro. Da fällt es nur mininmal ins Gewicht, dass sich David gemeinsam mit seiner Frau erst vor Kurzem ein stylisches Ferienanwesen in Oxfordshire um 7 Millionen Euro zugelegt hat, das gerade aufwendig renoviert wird und einst ein Stall war.