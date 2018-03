So sehen die neuen & alten "Charmed"-Hexen aus

Sie ist eine der neuen "Charmed"-Hauptdarstellerinnen. Sarah Jeffery wird in dem Reboot der Serie über drei Schwestern mit übersinnlichen Kräften die quirlige Madison verkörpern. Im Herbst soll die neue Produktion starten, sie sich vom Original aber stark unterscheidet, so die ersten Infos.

"Feministischer" und "witziger" soll das neue "Charmed" werden. Mit dabei ist auch Madeleine Mantock, die als Hexe Macy Telekinese beherrscht und Genetikerin ist.

Die dritte im Bunde ist Melonie Diaz als lesbische und etwas verrückte Mel. Wieder soll sich alles über übersinnliche Geschichten drehen.

Vielleicht sind sie aber in den neuen Folgen etwas schlüssiger als die verschrobenen Plots Anfang der Nuller-Jahre. Mehr über die Hexen aus dem Original und was sie heute machen:

Die drei Schwestern Piper, Phoebe, Prue (v. l. n. r.) sind Hexen mit Superkräften, leben in San Francisco und kämpfen gegen Dämonen und allerhand andere Fantasyfiguren. Von 1998 bis 2006 wurde Serie produziert.

178 Folgen wurden von Aaron Spellings Erfolgsserie gedreht. Shannen Doherty (Prue) wurde nach der dritten Staffel allerdings von Rose McGowan ersetzt. Sie wurde als verschollene, vierte Schwester Paige in die Story geschrieben.

Shannen Doherty:

Fangen wir gleich mit jener Hexe an, die nach der dritten Staffel den Heldentod stirbt - oder sterben musste? Shannen Doherty hat nämlich schon am Set von "Beverly Hills 90210" bewiesen, dass es nicht ganz einfach ist, mit ihr zu arbeiten. Hitproduzent Aaron Spelling ließ sie damals aus der Serie schreiben.

Er änderte seine Meinung der Schauspielerin gegenüber offenbar und engangierte sie trotz Streitigkeiten für "Charmed". Bis zur dritten Staffel lief alles rund, Doherty führte in drei Folgen sogar Regie. Dann sei es aber zu Machtspielen zwischen ihr und ihrer Kollegin Alyssa Milano gekommen - so geht zumindest die Mär.

"Es war wie in der High School. Shannen und Holy (Prue) waren beste Freundinnen. Es gab wirklich harte Tage für mich", so Milano. Doherty stieg schließlich in der 22. Folge der dritten Staffel aus "Charmed" aus, ohne jegliche Erklärung. Versuche, sie zu halten gab es keine.

Danach reichte es bei der Schauspielerin nur noch für Moderationsjobs. 2004 erschreckte sie in "Scare Tactics" ahnungslose Menschen, 2006 lief ihre Sendung "Breaking Up with Shannen Doherty", in der sie Leute begleitete, die sich von ihrem Partner trennen wollten. Die Show wurde allerdings nach nur einer Staffel eingestellt.

Sie veröffentlichte das Buch "Badass: A Hard-Earned Guide to Living Life with Style and (the Right) Attitude". In einigen Folgen war sie 2009 in dem Serien-Ableger "90210" zu sehen. Im Jahr 2010 ging es dann in "Dancing with the Stars" aufs Tanzparkett. Von da an ging es endlich wieder bergauf mit der Karierre.

Einige kleine TV-Filme folgten. Vor ihrer Heirat im Oktober 2011 ließ sie sich in "Shannen Says" bei ihren Hochzeitsvorbereitungen von Kameras begleiten.

Vor drei Jahren folgte die Schockdiagnose Brustkrebs. Nach einigen Rückschlägen ist die 46-Jährige heute krebsfrei.

Alyssa Milano:

Sie gewann während der Dreharbeiten den Streit mit Doherty. Vor allem auch deshalb, weil Alyssa Milano bei den Zusehern die beliebteste der drei Hexen war.

Als Phoebe verliebt sich gleich am Beginn der Serie in den Halbdämon Cole. Die Beziehung scheitert, die Hexe macht daraufhin eine steile Karriere als Star-Kolumnistin beim Bay Mirror und vernichtet mit ihren Schwestern ganz nebenbei auch noch ihren Ex-Mann Cole.

Milano war schon vor "Charmed" eine bekannte Serien-Darstellerin - und Sängerin. Ab 1984 war sie in "Wer ist hier der Boss?" zu sehen. 1997 gab es ein Engagment in "Melrose Place". Dazu prodzuzierte die heute 45-Jährige fünf Musikalben. In Japan gab es sogar mehrmals Platin dafür.

Nach "Charmed" wurde es allerdings einige Jahre ruhig um sie. 2009 wurde zum zweiten Mal geheiratet, 2011 kam ihr Sohn zur Welt. 2014 gab es den zweiten Familienzuwachs.

Viel Zeit für Familie bleibt derzeit nicht. Seit 2013 können Milano-Fans sie wieder im TV bewundern. Auch mit 45 ist bei Alyssa eigenartigerweise noch immer keine Falte zu sehen.

In der Serie "Mistresses" (von 2013 bis 2016) spielte sie die Hauptfigur Savi Davis und ist damit eine von vier Freundinnen, die mit Betrügereien und Hinterhäligkeiten nicht hinter dem Zaun halten.

Holly Marie Combs:

Holly Marie Combs ist als Piper Halliwell die ruhige Seele der Hexen-Clique. Sie verliebt sich in Leo, einen Wächter des Lichts. In der dritten Staffel wird sogar geheiratet.

Zwei Söhne folgen, die von nun an beschützt werden wollen. Auch eine Tochter bekommt Piper noch, am Ende der Serie eröffnet sie ein eigenes Restaurant. Die letzten Staffeln der Fantasy-Serie wurden von Combs und Milano sogar selbst produziert.

Privat war Combs während der Serie mit dem Beleuchter des Sets glücklich. Drei Söhne hat sie mit David Donoho, den sie 2004 heiratete.

2011 folgte allerdings die Trennung. Mit ihren Kindern lebt sie in San Fernando Valley in Kalifornien.

Die 44-Jährige ist etwas runder geworden - und etwas älter - aber immerhin erlag Combs dem OP-Einheitslook in Hollywood nicht.

Seit 2010 ist sie in "Pretty Little Liars" zu sehen.

Rose McGowan

Und dann hätten wir noch Rose McGowan, die als vierte Halliwell-Schwester ab der vierten Staffel in Erscheinung trat.

Damals hatte sie sich gerade von Schockrocker Marilyn Manson getrennt. Die "Charmed"-Rolle brachte McGowan den Durchbruch, die lange Zeit als Straßenmusikerin lebte und damals obdachlos war. Mit ihren Eltern war sie als Achtjährige von Italien nach Los Angles gezogen.

Nach ihrer Rolle als Paige kamen gute Angebote auf Rose McGowan zu. Sie spielte in "Black Dahlia", in dem Robert Rodriguez-Streifen "Planet Terror" und Tarantinos "Death Proof".

2007 hatte die Schauspielerin einen schweren Autounfall. Es folgten einige chirurgische Eingriffe, um ihr Gesicht wieder zu modellieren. Zuletzt war sie 2012 in dem Film "Once Upon - Es war einmal" zu sehen.