So hat man Musical-Star Uwe Kröger noch nie gesehen

Als Tod in "Elisabeth" feierte er große Erfolge, als Gomez in der "Addams Family" sorgte er für viele Lacher - und jetzt schlüpft Uwe Kröger (53) in eine ganz besondere, ungewohnte Rolle. Aus dem blonden Feschak wird auf einmal ein wirklich alter Mann!

Gemeinsam mit "Heidi" Vanessa Zips (spielte schon in Christian Kolonovits Rock-Oper "Vivaldi"), Maya Hakvoort als strenger Gouvernante "Fräulein Rottenmaier" und "Studienrat Sesemann" Alfons Haider steht Uwe Kröger gerade mitten in den Proben zur Welt-Premiere des Musicals von "1, 2, oder 3"-Legende Michael Schanze.

Er spielt Heidis Großvater, den Alm-Öhi!