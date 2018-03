So bewirbt sich Cathy Lugner für US-Playboy

Schon vor einigen Jahren tingelte Cathy Lunger durch die USA, um dort für sich selbst beim Playboy zu werben. Damals war sie noch mit Baumeister Richard Lugner verheiratet, der seiner Probleme mir der sexy Bewerbungsreise hatte.

Die damalige Initiative hat keine Früchte getragen. Bislang schaffte es die 28-Jährige nur in den slowakischen Playboy. Doch die Mutter einer Tochter gibt ihren Traum nicht auf.

Foto: Mario Gotti / facebook.com/Playboy-Edition-Slovakia

Nase, Gesichtskonturen und einiges mehr ist jetzt scheinbar optimiert und Lugners Ex versucht es nun mit neuen, professionellen Erotikbildern, das amerikanische Männermazgazin von sich zu überzeugen.

Der Bild Zeitung erzählte sie von ihrem Bewerbungsplan: "Ich will mich bei Agenturen in den USA bewerben, um es endlich in den amerikanischen Playboy zu schaffen", so Cathy.

Nach einer Nasen-OP gab es deshalb neue Fotos für ihre Modelmappe, die jetzt das US-Männermagazin zu Gesicht bekommen soll.

Die Bewerbungsbilder: