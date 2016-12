Sissy Böhm aus Koma erwacht

Wie der Anwalt von Sissi Böhm der Bild Zeitung bestätigt, ist die Tochter von Karlheinz Böhm nach ihrer Entführung in der Uni Klinik Innsbruck aus dem Koma erwacht. Hermann Holzmann über seine Klientin: „Frau Böhm ist Mittwoch in der Uni-Klinik Innsbruck aus dem Koma erwacht. Sie braucht aber absolute Ruhe. Der Schock sitzt tief.“

Vor einer Woche wurde die 61-Jährige Opfer einer Entführung. Sie wurde von einem Mann in ein Auto gezerrt. Kurz danach überschlug sich das Fahrzeug, Böhm erlitt schwere Verletzungen, die Ärzte in Innsbruck versetzten sie daraufhin in ein künstliches Koma.

An die Geschehnisse kann sie sich aber noch erinnern. Ihr Anwalt zitiert sie: „Als sie erwachte, konnte ihr Sohn Florian kurz mit ihr sprechen. Sie sagte zu ihm: ,Ich hatte Todesangst. Ich bin froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ich hatte bereits damit abgeschlossen.‘“

Es wird vermutet, dass Böhm vom noch flüchtigen Täter zufällig ausgesucht wurde und die Entführng an sich nichts mit ihrer Person zu tun hat, so die Bild.

Derzeit darf sie nur ihr Sohn besuchen. Ein bis zwei Monate wird Böhm in der Klinik bleiben müssen, sie werde aber wieder vollständig genesen, so das Ärzteteam.