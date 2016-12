Shitstorm gegen Ellen Pompeo nach Posting

Sie braucht ein dickes Fell. "Grey’s Anatomy"–Star Ellen Pompeo (47) wird wüst beschimpft, seit sie sich auf Twitter gegen eine Dokuserie über den Ku-Klux-Klan ausgesprochen hat und dabei dunkelhäutige Emoticons verwendete.

Thank U @aetv for caring enough to make changes ????????????????A&E Changes ‘Generation KKK’ Title | Variety https://t.co/bvwsLCKDZ6

"Es ist nicht fair, dass privilegierte weiße Frauen diese Emojis benutzen. Das ist widerlich!", so einer der Kommentare. Pompeo rechtfertigt sich: "Sei kein Hater! Ich tue es, weil Rassismus nicht nur ein Problem von Dunkelhäutigen ist. Es ist ein Problem von uns allen, verstanden?"

Die Schauspielerin versteht nicht, warum sie Personen wegen Emoticons derart anfeinden. Stundenlang hat sie mit den Twitter-Usern über das Thema diskutiert.

What's crazy is how angry everyone is... this is all about emojis people