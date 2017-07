Ein privater Brief von Madonna wurde von ihrer früheren Beraterin veröffentlicht, der beleidigende Sätze über andere Kolleginnen wie Sharon Stone und Whitney Houston enthält.

In den 90ern schrieb die Queen of Pop diesen Brief, als sie noch nicht ganz so bekannt war und ihrem Frust freien Lauf ließ, dass ihre Kolleginnen Houston und Stone im Gegensatz zu ihr so erfolgreich im Showbusiness waren. Sie hätte gerne ihre Karrieren, aber würde "lieber sterben", als einer der beiden zu sein. Es sei "demütigend" für Madonna, dass die beiden Stars ständig als Vorbilder genommen werden.

Foto: AP/Francois Mori

Mittlerweile ist Sharon Stone jedoch eine enge Freundin der Sängerin. Auf Facebook erklärt sie, dass kein böses Blut durch die Publikation zwischen den beiden herrsche - ganz im Gegenteil.

"Liebe Madonna, zuallererst denke ich, dass es absurd ist, dass jemand deine privaten Briefe veröffentlicht. Deshalb teile ich das hier öffentlich. Du sollst wissen, dass ich deine Freundin bin."

Foto: AP/Reed Saxon

Die 59-Jährige erklärt weiter, dass auch sie sich oft minderwärtig vorgekommen sei: "Ich habe mir in privaten Momenten oft gewünscht, ein Rockstar zu sein... habe mich so unbedeutend wie beschrieben gefühlt. Wir als die, die so lange überlebt haben, wissen, dass wir unsere eigene Mittelmäßigkeit eingestehen müssen, denn es ist der einzige Weg, um unsere Stärken zu zeigen und zu dem zu werden, was wir beide geworden sind."

Die Schauspielerin fügt hinzu: "Ich liebe und bewundere dich und lasse mich nicht von einer Invasion deiner Privatsphäre gegen dich ausspielen."