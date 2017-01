Sharon Stone: Bald zum dritten Mal verheiratet?

Sollten für Hollywood-Legende Sharon Stone mit 58 Jahren etwa noch einmal die Hochzeitsglocken läuten? Insidern zufolge wird ihre neue Beziehung mit dem NBA-Spieleragenten Lonnie Cooper (62) immer ernster.

Im Dezember wurden Stone und Cooper bereits bei einem gemeinsamen Urlaub auf St. Barths erwischt.

Inzwischen soll Stone sogar Coopers Familie kennengelernt haben. Mit Coopers jüngster Tochter Isabella unternahm das Paar kürzlich einen Spaziergang durch Los Angeles. Stone und Isabella präsentierten sich mit Lederhosen im Partnerlook. "Sie sahen wie eine perfekte Familie aus", so ein Augenzeuge.

