Während eines Frühstücks wurden im Carlyle Hotel in New York die neuen Entwürfe vom Luxus-Label "The Row" präsentiert. Anstatt sich an Brot und Müsli zu laben und sich vor den Journalisten blicken zu lassen, zogen es die Designer-Schwestern Mary-Kate und Ashley Olsen aber vor, während der Präsentation nicht anwesend zu sein und lieber vor dem Hotel eine Zigarette durchzuziehen.

Foto: photopress.at Foto: photopress.at Die Modekritiker geben sich dennoch begeistert von den neuesten Designs der Mode-Ikonen. Schlicht und dennoch raffiniert wie immer ist die Kollektion, die dieses Mal auch viele Entwürfe in Weiß und Rosa beinhaltet. Viele Wollmäntel sind heuer bei "The Row" zu sehen sowie überlange Ärmel und nackte Schultern zu weiten Kleidern. Für ein Frühstück eigentlich genau das Richtige.

