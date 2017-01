Nur ein Mal hat man Angelina Jolie seit Bekanntgabe der Scheidung von Brad Pitt im September bislang zu Gesicht bekommen - beim Einkaufen mit Tochter Shiloh. Jetzt zeigt sich die Schauspielerin mit ihren Kindern in Colorado.

Gut gelaunt kaufte sie Tochter Shiloh und Sohn Know mehrere Kugeln Eis. Die Kinder hatten sichtlich Freude mit ihrer Süßigkeit.

Derzeit urlaubt Jolie mit ihren Kindern in Colorado im Urlaubsort Crested Butte auf 2700 Meter Höhe.

Der Hollywoostar wurde zum ersten Mal in dem bekannten Ort für Wintersport gesichtet.

Auf das edle Ski-Gebiet in Aspen, wo sich die Schönen und Reichen wie Jolie gerade tummeln, verzichtet die Schauspielerin.

Kurz nach Weihnachten wurde berichtet, dass Jolie einen kleinen Nervenzusammebruch gehabt haben soll, weil sich Pitt gegen die Regeln hinwegsetzte und seine Kinder zu Weihnachten in sein Haus einlud.

Allerdings cancelten die sechs Kinder den Besuch aufgrund von Angelinas Zustand. Pitt brachte die Geschenke schließlich in Jolies Villa, auch Tränen sollen dabei geflossen sein, so angebliche Insider. Der älteste Sohn Maddox soll am Treffen nicht teilgenommen haben.