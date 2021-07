Der Playboy weint sich aus

Hollywood-Schauspieler Sean Penn (52) hat beruflich viel erreicht, doch in der Liebe hapert es bei ihm offenbar. Dem US-Magazin Esquire sagte er: "Ich geniere mich nicht zu sagen, dass jeder geliebt werden will. Wenn ich mein Beziehungsleben Revue passieren lasse, glaube ich aber nicht, dass ich das jemals hatte. In einigen Fällen war ich wohl der Einzige, der nicht mitbekommen hatte, dass die Beziehung nicht aufrichtig war."

Sean Penn war in erster Ehe mit Musikerin Madonna (54) und in zweiter mit seiner Kollegin Robin Wright (46) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.