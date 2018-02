Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste "James-Bond"-Darsteller im Briten-Land? Mittels eines Face-Mapping-Tools analysierte nun das Londoner "Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery" die Gesichtszüge der bisherigen 007-Agenten. Das Ganze funktioniert wie folgt: Das Gesicht wird digital vermessen und mit dem Schönheitsideal aus dem antiken Griechenland verglichen – je näher man diesem kommt, desto attraktiver wirkt man.

Die attraktivsten Bond-Darsteller

Ganz oben auf der Hot-List steht Sir Sean Connery (87) mit 89,2 % Übereinstimmung. Die Plätze zwei und drei belegen Sir Roger Moore ( 2017 mit 89) und Timothy Dalton (71).

Foto: APA/AFP/-

Auch Pierce Brosnan (64) war im Auftrag Ihrer Majestät im Einsatz, er konnte aber mit Rang 4 nur "Blech" fürs Konterfei erringen.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Platz 5: George Lazenby (78). Der aktuelle Bond, Daniel Craig (49), führt die Liste von hinten an. Grund dafür dürften seine knollige Nase und die dünne Oberlippe sein.

Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA